Церемония вручения премии «Лица бизнеса»

29 августа 2019 года, г. Новосибирск 19.00 - 22.00

«Коммерсантъ» не просто наблюдает за жизнью сибирского бизнеса, но и продолжает отмечать все лучшее и полезное: людей, явления, проекты.

Редакция Сибирского представительства газеты «Коммерсантъ» выбирает из тех, кто создает новое дело или не отказывается от планов по развитию, заключает рискованные сделки или продолжает поддерживать социальные и культурные проекты.

В результате из разных сфер бизнеса мы выделяем тех, кто в сложное время увидел новые возможности и смог максимально эффективно их использовать.

Статуэтки, которые вручались лауреатам премии, специально для Сибирского представительства газеты «Коммерсантъ» изготовил популярный московский скульптор Александр Хохлов, или мастер ХоХ. Его работы украшали многие фестивали уличного искусства, а статуэтки, вышедшие из-под руки мастера, стали наградами для известных артистов. Так, работы мастера ХоХа хранятся у Евгения Миронова, Юрия Башмета, Чулпан Хаматовой и многих других.

ПРОГРАММА:

19.00 - Сбор гостей

19.30 - 21.00 - Открытие, награждение лауреатов

21.00 – Фуршет

Dress code: black tie invited

Вход по приглашению организаторов.

Контакты: 8 (383) 209 34 42, lepskaya@kommersant-nsk.ru, отдел мероприятий АО "Коммерсантъ-Сибирь"

Руководитель проекта

Виктория Зубарева

(383) 209 34 42

lepskaya@kommersant-nsk.ru