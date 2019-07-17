Трое полицейских Учалов обвиняются в пытках

Белорецкий межрайонный следственный отдел башкирского управления Следственного комитета РФ направил в суд уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) трех сотрудников отдела полиции Учалов. Им инкриминируют два эпизода применения пыток в двум подозреваемым в краже — 22-летнему местному жителю и женщине, возраст и другие данные о которой не уточняются.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 года оперуполномоченные в возрасте 25, 26 и 36 лет пытались получить от подозреваемых признательные показания в краже, применяя спецсредства. Они связывали им руки автомобильным тросом, надевали наручники и пытали электрошокером.

Фамилии обвиняемых в СКР и МВД не называют. По данным «Вестей», двое из них — это лейтенант полиции Марис Мухамедьянов и капитан Рустем Дусмухаметов. Жертвами пыток, по данным телеканала, были Рустем Ялалетдинов и Альбина Ишмухаметова. Первого пытались склонить к признанию вины в краже ноутбука у собственной жены, вторую жертву — в хищении денег у знакомого.

В МВД Башкирии сообщают, что проводят служебную проверку действий полицейских. «Если вина будет доказана, они будут уволены и привлечены к установленной законом ответственности»,— отметили в ведомстве.

Дарья Кучеренко