Самарский филиал ПГК увеличил погрузку в первом полугодии более чем на треть

Первая грузовая компания (ПГК) в январе-июне 2019 года погрузила 4,3 млн тонн грузов на Куйбышевской железной дороге (КбЖД), что на 34% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот филиала вырос на треть, до 5,6 млрд т-км. Доля филиала на полигоне КбЖД увеличилась на 2% – до 15%.

«Мы обеспечили подвижным составом растущий поток грузов за счет повышения эффективности эксплуатации парка и высокого уровня сервиса, который предлагает ПГК своим клиентам. Так, например, на основных направлениях перевозок мы максимально укрупняем и маршрутизируем отправки груженых и порожних вагонов. В результате этой работы филиал ускорил оборот цистерн за первое полугодие 2019 года на 1,6 суток, до 7,2 суток», – комментирует директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Наибольший прирост наблюдался в сегменте нефти и нефтепродуктов – на 58%, до 3 млн тонн. Увеличился объем транспортировки лома черных металлов – на 4%, до 170 тыс. тонн, а также аммиачной селитры – на 89%, до 111 тыс. тонн.

Внутрироссийские перевозки филиалом выросли на 31%, до 3,3 млн тонн. Наиболее популярными направлениями стали Южный, Центральный, Юго-Восточный и Северо-Западный регионы.

Экспортная погрузка в первом полугодии 2019 года увеличилась на две трети, до 1 млн тонн. Грузы следовали в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей, сухопутные пограничные переходы Приволжской, Московской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог.

Для справки:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.