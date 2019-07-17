К 2024 году Тюменская область планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в два раза

Тюменская область к 2024 году планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в два раза, c $14,9 млн (по итогам 2018 года) до $28,4 млн. Планы по увеличению экспорта обсуждались на селекторном совещании при участии министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, а также заместителя полномочного представителя президента РФ по УрФО Бориса Кириллова.

Региону предстоит увеличить валовой сбор зерновых до 1,6 млн т, а масличных культур — до 54,2 тыс. т. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 166,1 тыс. т, сообщили в пресс-службе губернатора. Среди основных точек роста экспорта сельхозпродукции для Тюменской области: экспорт мясной и молочной продукции, экспорт готовой пищевой и прочей продукции АПК.

Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что перед регионом стоит задача технического перевооружения сельхозкооперативов, занятых приемом молока у сельских жителей. Это поможет повысить качество молочного сырья, поступающего на переработку от фермерских хозяйств. «Наш регион производит широкий ассортимент продуктов питания высокого качества. Мы не только полностью обеспечиваем себя основными видами продовольствия, но и готовы поставлять его на внешние рынки, в первую очередь — в северные автономные округа. Необходимо не только наращивать объемы производства сельхозпродукции, но и совершенствовать механизмы ее реализации»,— подчеркнул глава региона.

Подробнее об итогах работы АПК Тюменской области в 2018 году — в материале «Аграрии риска не боятся»