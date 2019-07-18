Всевенская красота

В Вену можно поехать не только ради многочисленных музеев, выставок и оперных спектаклей, но и за бьюти-процедурами. Самые интересные адреса — в обзоре «Коммерсантъ Стиль».

Традиционно Вена считается одним из самых популярных туристических направлений: и лететь из Москвы всего два с половиной часа, и здесь всегда проводится множество культурных мероприятий, выставок и перформансов. В последнее время парадигма времяпрепровождения немного сместилась и помимо парков, художественных галерей, дворцов и музеев здесь появились и другие места, по которым стоит пройтись, когда от культуры захочется отдохнуть.

Косметологические процедуры

Салон Beauty Clinic, в котором эксклюзивно представлена французская косметика Biologique Recherche, находится в самом центре города. Все программы уходов, разработанные лабораторией марки, адаптируются под индивидуальные особенности состояния кожи и имеют немедленный результат, что отличает их от других косметологических процедур. В меню Beauty Clinic есть уходы как для лица, так и тела. И что особо ценно — все специалисты клиники свободно владеют несколькими языками, в том числе и русским, они с легкостью помогут определиться с выбором процедур.

Адрес: Spiegelgasse 8/5

Пилатес и йога

Студия йоги и пилатеса Body Concept Vienna также располагается в центре по соседству с Beauty Clinic. В студии проводят различные занятия, а также авторские курсы, такие как Mindful body, Gong Bath, есть аппараты Gyrotonic и Pilates Reformer. Попасть на занятие довольно просто, членская карта не нужна, можно просто купить одно занятие или частную тренировку. Все тренеры говорят по-английски.

Адрес: Spiegelgasse 8/5

«Флеш»-процедуры

В случае, когда вам срочно нужна укладка или нужно срочно подкорректировать маникюр, отправляйтесь в Artiste Make-up & Beauty.

Адрес: Kartnerring 14

Еще одно полезное место на карте — салон Eco2Spa. Тут делают маникюр или педикюр по нашим «российским» стандартам и работают эксклюзивно на швейцарской косметике Valmont.

Адрес: Parkring 12a

Спа в термальных источниках

Венские Термы находятся в южной части города, и что особенно удобно, до этого места можно добраться на общественном транспорте. Современный городской термальный комплекс содержит многочисленные открытые и закрытые бассейны арома-комнатамы, сероводородные, родниковые, соляные водные зоны, венские термальные бани. Если вы путешествуете по Вене с детьми, термальный комплекс может стать прекрасной альтернативой аквапарку, тут есть большое количество водных горок, тоббоган, детские игровые зоны.

Адрес: Kurbadstrae 14

Для тех, кто хочет отдохнуть на термальных водах продолжительное время, можно остановиться в Therme-laa. Это роскошный термальный отель в живописном городке Лаа ан дер Тайа, дорога из Вены до спа-отеля займет несколько часов на машине или поезде. Тут можно так же провести время в разных банных комплексах и саунах, воспользоваться самыми передовыми спа-услугами, сделать массаж и сходить к косметологу.

Адрес:Thermenplatz 3

Анастасия Таратина