«Транснефть» определила лучших

С 1 по 4 июля 2019 года Самара стала местом проведения масштабного корпоративного конкурса ПАО «Транснефть». В эти дни лучшие специалисты компании боролись за звание «Лучший по профессии» в рамках финального этапа XIX конкурса профессионального мастерства. Соревнования проводились одновременно на нескольких площадках — в Новокуйбышевском учебном комбинате, на Центральной базе производственного обслуживания, на площадке «Самара» — одном из крупнейших производственных объектов АО «Транснефть — Приволга», а также на стадионе ЦСК ВВС.

Все конкурсанты добрались до финального этапа после успехов на отборочных этапах. Почетное право представлять свои организации, входящие в систему ПАО «Транснефть», получило рекордное число претендентов — более двухсот. Мотивация у каждого участника конкурса была запредельно высокой: победители имеют возможность представить ПАО «Транснефть» на международном турнире профессионалов. В компании делают все возможное, чтобы работники испытывали гордость за свою профессию и подходили к труду творчески. Соревнования состояли из теоретической и практической частей. За звание лучших профессионалов в своей специальности соревновались представители тринадцати профессий: трубопроводчики линейные, операторы товарные, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, водители грузовых автомобилей, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты экскаватора, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, охранники и другие.

ПАО «Транснефть» впервые провела корпоративный конкурс профессионального мастерства в 2001 году. Тогда состязались представители восьми профессий. Со временем число номинаций выросло до тринадцати. В этом году впервые в программе конкурса были организованы показательные выступления ремонтных бригад. Самара стала местом проведения финального этапа корпоративных соревновании ПАО «Транснефть» уже в третий раз.

Конкурс интересен как опытным сотрудникам, так и недавним выпускникам учебных заведений. «Я очень рад, что компания «Транснефть» предоставляет возможность всем специалистам расти в профессиональном плане и совершенствовать свое мастерство. Всегда приятно пообщаться с коллегами и делиться опытом. Более того, в компании постоянно проводятся курсы повышения квалификации. Здесь созданы все условия, чтобы развиваться и прогрессировать»,— рассказал Юрий Семенов, представляющий АО «Транснефть — Западная ­Сибирь».

Слесарь по контрольно-измери­тель­­ным приборам и автоматике Михаил Матушкин, представляющий АО «Транснефть — Дружба», дебютировал на финальном этапе конкурса. «Ранее я участвовал в предварительных этапах конкурса, на этот раз мне удалось отобраться в финал. Здесь себя чувствуешь участником Олимпийских игр, настолько масштабно компания «Транснефть» проводит профессиональные соревнования среди своих работников. На финальном этапе собрались лучшие из лучших, каждый хочет проявить себя с лучшей стороны. Здесь работает олимпийский принцип, где самое главное — не победа, а участие. Все выступили достойно, а итогового победителя определяет квалифицированное жюри»,— отметил ­специалист.

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции АО «Транснефть — Приволга» Михаил Носков отметил, что его победа далась нелегко. Именно на него и его коллег возложена ответственность за безаварийную перекачку нефти. Здесь важна быстрота реакции, эмоциональная устойчивость, правильность и четкость речи, а также умение принимать верные решения. «Я по-настоящему переживал, поскольку все соперники были хорошо подготовлены. В финальный этап отобрались только высококвалифицированные специалисты. Готов участвовать и на международном уровне, для меня это будет большая честь»,— подчеркнул ­специалист.

Лучшим машинистом экскаватора жюри признало Алексея Сапрыкина, представляющего АО «Транснефть — Приволга». Для лауреата конкурса успех стал скорее закономерностью, чем неожиданностью. «К конкурсу готовился очень долго. Регулярные тренировки и обеспечили результат. Самым сложным заданием было рисование ковшом экскаватора. Точность очень важна в нашей работе, поскольку при прокладке труб не должно быть ошибок»,— рассказал победитель конкурса.

Стоит отметить, что АО «Транснефть — Приволга» заняло первое место в общекомандном зачете. Сразу шесть специалистов организации стали победителями конкурса профессионального мастерства в своих номинациях. Еще четыре сотрудника организации попали в число призеров ­соревнований.

Награды всем лауреатам конкурса вручил вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король. «Такие мероприятия показывают, что и как надо делать на практике. Компания рассматривает подобные конкурсы как один из этапов роста профессионального мастерства. Все участники прекрасно подготовились теоретически, что отметили все члены комиссии. ПАО «Транснефть» вкладывает в систему повышения квалификации значительные средства, и нам приятно награждать участников конкурса «Лучший по профессии». Это гордость всей нашей компании»,— заявил Борис Король.

«Для самарского региона очень важно, что компания «Транснефть» уже в третий раз выбирает нашу губернию в качестве площадки для проведения столь масштабного конкурса. Мы всегда готовы принять столь представительную делегацию, создав инфраструктуру гостеприимства после ЧМ2018. Регион активно взаимодействует с «Транснефтью» в различных сферах сотрудничества»,— отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр­ ­Фетисов.

«Как руководитель я очень доволен, что наши конкурсанты заняли сразу шесть первых мест на конкурсе профмастерства. В общекомандном зачете мы одержали убедительную победу. Проведена огромная работа, чтобы показать столь высокий результат. Это непростой труд и огромный профессионализм как самих конкурсантов, так и их наставников»,— рассказал генеральный директор АО «Транснефть — Приволга» Дмитрий Бузлаев.

В завершении церемонии закрытия XIX конкурса профессионального мастерства символ конкурса «Лучший по профессии» — золотой баррель — был передан АО «Транснефть — Сибирь», которое примет финальный этап конкурса в 2020 году в ­Тюмени.