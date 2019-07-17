Покупатели элитного жилья в Петербурге готовы платить за метраж

Покупатели элитной петербургской недвижимости выбирают просторные квартиры. Эксперты отмечают, что растет доля покупателей, готовых приобретать квартиры площадью до 150 кв. м.

Число инвестиционных сделок снизилось, жилье, в основном, приобретается для собственного проживания. При этом, как отметили в компании Knight Frank St Petersburg, спрос на квартиры с 1 спальней упал.

По итогам первых шести месяцев 2019 года средний бюджет покупок составлял 40,2 млн руб. при цене «квадрата» 340,2 тыс. руб. Аналитики добавили, что максимальная средневзвешенная цена элитной недвижимости касается объектов на Каменном острове (989 тыс./квадрат), самая низкая — на Петровском острове (279 тыс. руб./квадрат).

Значительного повышения цен на элитную недвижимость на первичном рынке до конца текущего года не ожидается, считают в Knight Frank St Petersburg .