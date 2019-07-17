17 июля, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Бензоколонки штрафами не запугать

Нижегородцы по-прежнему жалуются на низкое качество бензина.

от

В 2017 году стартовал проект "Трасса: общественный экологический контроль". В его рамках прошло уже несколько десятков проверок.

Председатель правления "Народного контроля" Алексей Смирнов сообщил, что в Нижнем Новгороде прошел очередной рейд по заправкам: проверяли качество топлива АЗС на Казанском шоссе. Замечаний у проверяющих много.

С результатами проверки вскоре можно будет ознакомиться на сайте нижегородского отделения Всероссийского общества охраны природы и на сайте Законодательного собрания Нижегородской области. По словам депутата регионального парламента Владислава Атмахова, в ходе рейдов выявлялись факты торговли некачественным топливом и других нарушений прав потребителей.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Градоначальник вышел на «Большую дорогу» Блогер Варламов выложил в Сеть «БДСМ» с мэром Нижнего Новгорода.
В первом полугодии 2019 года в городе произошло более тысячи дорожных происшествий Нижний Новгород обогнал Санкт-Петербург по количеству ДТП с общественным транспортом.
Нижегородцам предложили опереться на собственные силы Федеральных денег на нижегородское метро не будет.
Облбюджет увеличит субсидии регоператорам Плату за вывоз ТКО могут снизить.
Не уйдут из зоопарка Зоопарк «Мишутка» имеет перспективы к развитию.
Сотрудница ССП попала под арест Главу отдела судебных приставов заподозрили в мошенничестве.
Профиль пользователя