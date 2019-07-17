Бензоколонки штрафами не запугать

В 2017 году стартовал проект "Трасса: общественный экологический контроль". В его рамках прошло уже несколько десятков проверок.

Председатель правления "Народного контроля" Алексей Смирнов сообщил, что в Нижнем Новгороде прошел очередной рейд по заправкам: проверяли качество топлива АЗС на Казанском шоссе. Замечаний у проверяющих много.

С результатами проверки вскоре можно будет ознакомиться на сайте нижегородского отделения Всероссийского общества охраны природы и на сайте Законодательного собрания Нижегородской области. По словам депутата регионального парламента Владислава Атмахова, в ходе рейдов выявлялись факты торговли некачественным топливом и других нарушений прав потребителей.