В первом полугодии 2019 года в городе произошло более тысячи дорожных происшествий Нижний Новгород обогнал Санкт-Петербург по количеству ДТП с общественным транспортом.

За первые шесть месяцев 2019 года в Нижнем Новгороде произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. В результате аварий получили ранения 1288 человек, 19 человек погибло. Наибольшее число ДТП зафиксировано в Автозаводском, Канавинском и Советском районах.

По статистике, опубликованной нижегородским ГИБДД, чаще всего в результате дорожных происшествий погибают пенсионеры.

В первом полугодии 2019 года зафиксировано 130 происшествий с участием детей, погибших среди них нет. Среди пострадавших детей около половины – пассажиры автотранспорта.

По вине водителей общественного транспорта произошло 146 ДТП, в которых погибли два человека, еще 193 – пострадали. В Нижнем Новгороде по итогам полугодия произошло меньше дорожных происшествий с участием общественного транспорта, чем в Москве, но примерно втрое больше, чем, например, в Челябинске, Омске, Казани и Екатеринбурге.