В семейном квартале «Счастье» будет три уровня безопасности

На территории семейного квартала «Счастье» предусмотрено три уровня безопасности. Первый уровень – физический. Дом имеет полностью закрытую территорию. Архитекторы расположили секции так, что они образуют приватное пространство двора, а между 1-й и 6-й секциями предусмотрен элегантный забор.

Второй уровень безопасности – сервис консьержа, который будет круглосуточно следить за порядком в квартале.

Третий уровень – видеонаблюдение и другие IT-решения. В доме будет установлено 47 видеокамер. Именно такое количество необходимо, чтобы на территории нового жилого квартала не осталось «слепых» зон. Камеры установят по внутреннему и внешнему периметру зданий, в холлах первых этажей и на подземной автостоянке.

Любой житель комплекса сможет подключиться к системе видеонаблюдения через мобильное приложение и в онлайн-режиме посмотреть, что происходит на детской площадке, парковке и в других зонах.

Как пояснили специалисты федерального застройщика «Талан», в каждой из шести секций «Счастья» будет разное количество камер. Это зависит от конфигурации здания, расположения входных групп и других параметров. Главная задача системы видеонаблюдения – обеспечить полный контроль за общей территорией для безопасности жителей. Камеры оснащены современными возможностями для дневной и ночной съемки.

«Счастье» возводится в Индустриальном районе, на пересечении улиц Сивкова и Карпинского. «Талан» застраивает целый квартал. Здесь откроются аптека, салон красоты, супермаркет и другие востребованные учреждения. Школы, детские сады и больницы находятся в шаговой доступности от комплекса. А отдохнуть можно будет в авторском трехуровневом дворе. Благодаря грамотной зональности и многофункциональности архитекторы предусмотрели для жителей 29 сценариев проведения досуга.