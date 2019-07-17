Главгосэкспертиза одобрила изыскания на реконструкцию Таштагольского рудника

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на инженерные изыскания, проведенные для подготовки проектной документации на реконструкцию Таштагольского рудника в Кемеровской области. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Общая площадь территории под исследованными объектами превышает 51 га. В ходе изысканий обследованы здания и сооружения закладочного комплекса, введенного в эксплуатацию в 2012 году, а также конструкции надшахтных зданий стволов «Северный», «Южный» и «Ново-Капитальный», цементный и граншлаковый склады, водоочистные сооружения и служебно-административные здания.

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Евраз» вложит в реконструкцию Таштагольского рудника около 6,8 млрд руб. Компания планировала завершить работы ко второй половине 2019 года. Планируется, что после завершения реконструкции и модернизации мощность Таштагольского рудника по добыче железной руды вырастет в полтора раза — с 2,2 до 3,25 млн т в год.

Таштагольское месторождение магнетитовых руд в Горной Шории на юге Кузбасса открыто в 1911 году. Строительство рудника началось в 1939 году. За все время эксплуатации Таштагольского месторождения добыто свыше 135 млн тонн рудного сырья.

Юрий Зуев