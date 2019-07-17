Конгресс США осудил Трампа за расистские высказывания о женщинах из Демпартии

Конгресс США принял резолюцию, осуждающую высказывания американского президента Дональда Трампа о четырех женщинах из прогрессивного крыла Демократической партии. Текст резолюции опубликован на сайте Конгресса.

Авторы документа считают, что высказывания президента «узаконили и усилили страх перед новыми американцами и представителями небелого населения, а также ненависть к ним». Отмечается, что те, кто получил гражданство США, являются такими же американцами, как и те, кто жил на территории страны на протяжении многих поколений.

Резолюция не несет никаких юридических последствий для господина Трампа. Президент в ответ заявил, что ему «здорово видеть», насколько объединенной выступила Республиканская партия при голосовании по поводу его высказываний о четырех женщинах — членах Конгресса.

Ранее господин Трамп в своем Twitter предложил некоторым законодателям «поехать обратно» и «помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали» вместо того, чтобы «громко и злобно» давать советы американцам по управлению правительствам.

Речь шла об Ильхан Омар, родившейся в Сомали, Рашиде Тлаиб, палестинке по происхождению, Александрии Окасио-Кортес с латиноамериканскими корнями и афроамериканке Аянне Прессли.