В продуктах нижегородского производителя молока обнаружили кишечную палочку

В молоке и твороге одного из предприятий в Семеновском районе Нижегородской области обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Возбуждено дело об административном нарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение технических регламентов»). Выдано предписание об устранении нарушений правил и норм ветеринарного законодательства.

В регионе продолжаются проверки молочных предприятий. Сотрудники Россельхознадзора отбирают пробы готовой молочной продукции для исследования ее качества и безопасности, а также для выявления фальсификата.

Анастасия Еремина