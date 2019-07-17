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В Ульяновской области прокуратура потребовала лишить полномочий 386 депутатов

Прокуратура Майнского района Ульяновской области настаивает на досрочном прекращении полномочий 13 депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство, сообщает ведомство.

Грубые нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокурорская проверка деклараций о доходах.

Так, к примеру, пятеро депутатов сельсоветов Выровского, Тагайского и Старомаклаушинского сельских поселений не сообщили сведения о принадлежащих им и их супругам земельных участках, трое – из Майны, Гимово и Игнатовки – не указали данные о своих автомобилях, еще трое не предоставили данные о своих долях в жилых помещениях.

Прокуратура потребовала устранения нарушений и досрочного прекращения полномочий названных 13 депутатов.

Как сообщили “Ъ” в прокуратуре Ульяновской области, всего с начала года аналогичные требования о лишении полномочий прокуратура направила по 386 депутатам. В основном, это уровень районных и сельских советов, большинство – представители партии власти. Реально лишены полномочий в 2019 году пока только 5 депутатов. В ведомстве это связывают с тем, что по закону «срок рассмотрения итогов прокурорской проверки – 90 дней, а декларационная компания закончилась только в апреле».

«Попытки ссылаться на незнание законов сельскими депутатами вряд ли поможет им освободиться от ответственности. Если уж они пошли в депутаты, значит, должны в этом разбираться в этом. В случае грубых нарушений, таких как попытки скрыть информацию о квартирах, земельных участках или дорогих автомобилях, если представительный орган не примет решение о лишении полномочий, прокуратура сама обратиться в суд с соответствующим иском», – сказал “Ъ” старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск


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