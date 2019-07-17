В Удмуртии задержали подозреваемого в вырубке леса на 30 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками минприроды Удмуртии задержали жителя Ижевска, который в течение нескольких лет руководил группой лиц для незаконных рубок леса на территории республики. В общей сложности подозреваемый фигурировал в качестве предположительного виновника незаконных рубок леса объемом более 1300 куб. м, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 30 млн руб., сообщает пресс-служба минприроды Удмуртии.

По фактам незаконных рубок лесных насаждений, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершенные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.