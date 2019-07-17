В Ростове для шести объектов культурного наследия определили зоны охраны

Для шести объектов культурного наследия регионального значения в Ростове определили зоны охраны, сообщает управление информационной политики Ростовской области. Это «Особняк М.Н. Черновой, 1899 г., арх. Н.А.Дорошенко», «Жилой дом М.А.Федоровой, 1910 г.», «Доходный дом Я.А.Баранова», «Доходный дом А.А.Леонидова, в котором в 1924 – 1926 гг. жил писатель А.А.Фадеев», «Доходный дом А.М.Гордона, кон. XIX в.» и «Доходный дом К.М.Чернова». Объекты находятся под охраной государства с 1998 года, однако границы для обеспечения их сохранности установили только сейчас.

«Обеспечение объектов культурного наследия такими границами позволит не только сохранить их исторический облик, но и определить регламенты ведения строительства новых объектов, создавая условия для развития городской инфраструктуры в современных условиях», - передает управление слова первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова.

В охранных зонах действует особый режим использования земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, кроме применения специальных мер для сохранения среды памятника архитектуры.

Всего на мероприятия по определению зон территорий объектов культурного наследия в этом году из регионального бюджета выделят 370 млн руб.

Дарья Голякова