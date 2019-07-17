Исток реки Вятки хотят сделать туристическим брендом Ярского района Удмуртии

Вопросы развития туристического потенциала истока реки Вятки в Удмуртии обсудили депутаты госсовета республики во время визита в Ярский район. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, депутаты отметили, что исток Вятки может, наряду с уже известным не только в Удмуртии, но и в соседних регионах, грибным фестивалем Губи-fest, стать визитной карточкой и туристическим брендом района. Они обсудили возможности создания специальных маршрутов и привлечения туристов в район для знакомства с этой достопримечательностью.

Первоначально исток обустроили студенты Ярского педагогического училища. Здесь находятся деревянные образы животных и мистических персонажей, срублена беседка. Река Вятка протекает по территории Удмуртии, Кировской области и Татарстана. Она берет свое начало в одном километре от станции Перелом Ярского района. Уже рядом со станцией, у железнодорожного полотна, стоит стела, указывающая на местонахождение истока.