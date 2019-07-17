Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре оценили в 499,8 млн рублей

Приспособление здания Гостиного двора в Кунгуре для современного использования оценено в 499,8 млн руб. Соответствующая информация содержится в предварительной редакции перечня объектов капитального строительства Пермского края, представленного сегодня депутатам заксобрания.

Гостиный двор является объектом культурного наследия федерального значения. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные здания сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

Ранее “Ъ–Прикамье” писал, что после реконструкции в здании планируется разместить фудкорт, магазины, многофункциональный центр, офисные помещения и банк, а также экспозиционные залы. В конце июня проект получил положительное заключение госэкспертизы.