Глава Сургута предупредил жителей о нашествии мошек

Мэр Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов предупредил местных жителей о нашествии мошек. По его словам, власти пытались остановить нашествие «мелкого гнуса» с помощью распыления инсектицидных средств. Однако метод оказался неэффективным, как как мошки постоянно движутся и редко соприкасаются с активным веществом. При этом обработку водоемов от личинок в мэрии считают затратным, так как для обработки всех озер, прудов, болот и рек требуется привлекать большое количество специалистов.

«Мы с вами сибиряки, нас сложно удивить трудностями, а уж испугать мошкой — тем более! Со стороны природы нам помогут только проливные дожди, которые уничтожат большую часть популяции. Главная рекомендация специалистов для сургутян — использовать репелленты для личной защиты от маленьких досаждающих насекомых»,— сообщил господин Шувалов на своей странице во «Вконтакте».