Минтранс Самарской области установил тарифы для будущих платных трасс

Минтранс Самарской области опубликовал проект постановления об установлении максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Документ рассчитан на перспективу, поскольку в регионе на данный момент отсутствуют платные магистрали.

Согласно документу, стоимость проезда автомобилей и мотоциклов по платным дорогам не должна превышать 2,1 руб./км. Для автомобилей с прицепом выше двух метров, фургонов на легковых шасси, пикапов и мини-фургонов тариф установлен в размере 4,1 руб./км. Проезд грузовиков и автобусов обойдется в 8,2 руб./км. Если же у транспортного средства будет прицеп высотой более 2,6 м, то для него установленный тариф составит 12,3 руб./км.

Андрей Сазонов