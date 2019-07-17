17 июля, среда
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

новости компаний

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Минтранс Самарской области установил тарифы для будущих платных трасс

Минтранс Самарской области опубликовал проект постановления об установлении максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Документ рассчитан на перспективу, поскольку в регионе на данный момент отсутствуют платные магистрали.

Согласно документу, стоимость проезда автомобилей и мотоциклов по платным дорогам не должна превышать 2,1 руб./км. Для автомобилей с прицепом выше двух метров, фургонов на легковых шасси, пикапов и мини-фургонов тариф установлен в размере 4,1 руб./км. Проезд грузовиков и автобусов обойдется в 8,2 руб./км. Если же у транспортного средства будет прицеп высотой более 2,6 м, то для него установленный тариф составит 12,3 руб./км.

Андрей Сазонов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Новости компаний

Профиль пользователя