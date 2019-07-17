В Казани к осени обустроят набережную Казанки между Кировской дамбой и мостом Миллениум

В Казани осенью 2019 года планируется завершить благоустройство набережной Казанки между Кировской дамбой и мостом Миллениум. Как сообщает пресс-служба программы развития общественных пространств Татарстана, проект разработан студией Orchestra Design из Санкт-Петербурга и творческой группой мэрии Казани.

На участке планируется обустроить амфитеатр, площадь у Хрущевского пирса и пешеходный променад, который будет соединяться с Кремлевской набережной. Также амфитеатр с платформой на воде построят под НКЦ. На опорах Кремлевского моста и Миллениума нанесут граффити. На территории между мостами появится экстрим-парк с зонами для скейтбординга, стритбола, паркура и памп-трека.

В экстрим-парке может пройти этап чемпионата мира по памп-треку в 2020 году — сейчас ведутся переговоры с международными федерациями велоспорта, отмечается в релизе.

Стоимость благоустройства и источники его финансирования в пресс-релизе не сообщаются.

“Ъ-Казань”