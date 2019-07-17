В Казани по подозрению в мошенничестве арестовали экс-главу ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова

В Казани Ново-Савиновский райсуд отправил под домашний арест экс-председателя ТСЖ «Азино-1», совладельца управляющих компаний «Жилищник-1» и «Жилищник-4» Вячеслава Шелуханова, сообщили “Ъ-Казань” в пресс-службе суда. Задержанный подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге и фальсификации доказательств.

Инициированная исполкомом Казани проверка показала, что господин Шелуханов незаконно переводил технические комнаты площадью от 15 до 35 кв. м в жилищный фонд, после чего выводил квартиры из муниципальной собственности и продавал их, сообщили источники «Бизнес Online».

Помимо господина Шелуханова, были задержаны директор УК «Жилищник-4» Александр Кононенко, директор УК «Жилищник-2» Сергей Измалков и входившая в правление ТСЖ «Азино-1» Лейсан Муртазина.

«Поводом для ареста стали события 2006 года. Сколько лет прошло, все сроки давности вышли, а теперь вдруг возбудили дело»,— считает адвокат Вячеслава Шелуханова.

В 2015 году МВД по Татарстану искало в его действиях признаки незаконного предпринимательства и укрытие налогов. Правоохранители заподозрили его в уклонении от уплаты налогов на сумму 2 млн руб. от сдачи спецтехники в аренду. Однако в том же году дело было прекращено.

“Ъ-Казань”