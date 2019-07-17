На Дону за полгода зафиксировали больше 1 млн нарушений ПДД

В Ростовской области за последние полгода сотрудники ГИБДД выявлили и пресекли более 1 млн административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает управление информационной политики регионального правительства.

За этот период полицейские выдали более 12 тыс. предписаний за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, и выявлено более 1,5 тысяч лиц, совершивших преступления, в их числе – кражи, угоны, незаконный оборот наркотиков, оружия и другие противоправные деяния.

Показатели аварийности в Ростовской области имеют тенденции к снижению. Число зарегистрированных ДТП уменьшилось на 21%, число погибших – на 16%, раненых – на 16,5%.

Дарья Голякова