ФАС нашла в омском «мусорном» тарифе необоснованные 4,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России рассказала об итогах проверки решения Региональной энергетической комиссии Омской области по установлению тарифа на вывоз мусора для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Магнит».

Как сообщили изданию «Город 55» в ФАС, транспортные расходы компании не имеют должного экономического обоснования. Сумма необоснованно включенных расходов — 4,7 млрд руб., что составляет 93% тарифа. По данным антимонопольщиков, такое завышение вызвано тем, что РЭК не провела анализ величины расходов на транспортирование ТКО. По решению ФАС регулятору предстоит исключить из суммы прогнозируемой валовой выручки регоператора эти расходы и установить их на уровне соседних с Омской областью регионов — Свердловской и Тюменской областями. Ведомство также поручило исключить из расчетов и затраты на обработку ТКО. Работу по пересмотру тарифа РЭК должна завершить до 1 августа 2019 года.

Как сообщалось, ФАС предписала РЭК заново рассчитать расходы на транспортировку отходов. Это необходимо сделать для снижения тарифа на вывоз мусора, который для омичей, живущих в многоквартирных домах, составляет 122,63 руб. По мнению антимонопольщиков, действующий тариф завышен в два раза. В действие он вступил 1 апреля 2019 года и вызвал массу протестов среди населения.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «РЭК развеет тариф»

Виктория Стрельникова