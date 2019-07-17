На музейный комплекс «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле выделят 1,3 млрд рублей

На восстановление нижнетагильского (Свердловская область) музейного комплекса «Горнозаводской Урал» выделят 1,3 млрд руб. Его восстановят в рамках подготовки к празднованию 300-летия города (юбилей будет отмечаться в 2022 году). Об этом в интервью «Областной газете» рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«В музейный комплекс войдет и господский сквер в парке Бондина, и музей советской скульптуры. Это целая сеть объектов – с зонами отдыха для туристов, экскурсионными маршрутами, площадками для работы ученых, художников, музейщиков. В проект входит и завод-музей имени Куйбышева, который сейчас законсервирован. Он был построен по архитектурным решениям еще демидовских времен»,— рассказал он. По его словам, в музее сохранились уникальные арки, колонны, металлические своды, цеха. Запустить первую очередь музейного комплекса планируется к юбилею города.

Ранее сообщалось, что власти города получили в собственность от Росимущества три здания музейного комплекса «Горнозаводской Урал», который был основан в 1841 году Павлом Демидовым и первоначально назывался «Музеум естественной истории и древностей». Он создавался в качестве кунсткамеры в честь приезда на Тагильские заводы цесаревича Александра (будущего императора Александра II). Музей состоял из библиотеки, архива, ряда коллекций (геологической, минералогической и металлургической), предметов из собрания Демидовых. Флигель, который планируют отреставрировать, был построен в 1830-е годы вместе с усадьбой Черепановых в стиле позднего классицизма. Теперь в этом здании открыт музей «Дом Черепановых», посвященный изобретателям первого русского паровоза – Ефиму и Мирону Черепановым.