Рост промышленного производства на Кубани составил 3,9%

В январе-июне текущего года рост промышленного производства в Краснодарском крае по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 3,9%. По данным Краснодарстата, добыча полезных ископаемых выросла на 11,1%. В то же время на 1,9% сократилась добыча природного газа, на 9,8% - нефти. На 6,9% увеличилась добыча гипса, на 38,6% - ПГС.

Рост промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 4,3%, в производстве пищевых продуктов произошло снижение на 11,3%. Среди обрабатывающих производств наибольшее увеличение выпуска продукции отмечалось в производстве минеральных или химических удобрений (на 8,8%).

Индекс производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха составил 94,7%. Индекс производства в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений - 98,2%.

Василий Хитрых