Житель Саратова пытался получить полмиллиона рублей от знакомого, заявив о связях в ФСБ

Энгельсский районный суд признал виновным жителя Саратова, который пытался обманным путем получить от знакомого 505 тыс. руб. за решение вопроса о проведении в отношении него уголовно-процессуальной проверки.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области, саратовец рассказал знакомому, в отношении которого правоохранительные органы проводили проверку, что у него есть связи в ФСБ и он может помочь прекратить проверку. Однако, как признал суд, мужчина не собирался ничего делать, а деньги планировал забрать себе. «Установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел», — отмечают в управлении ФСБ.

В отношении саратовца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ («попытка мошенничества»). Суд приговорил его у одному году лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 40 тыс. руб.

Сергей Петунин