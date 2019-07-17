Суд прекратил уголовное дело экс-полпреда Чувашии при президенте РФ

Вчера, 16 июля 2019 года, Замоскворецкий райсуд Москвы прекратил уголовное дело в отношении бывшего полпреда Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова. Фигурант в суде признал свою вину по переквалифицированной ему гособвинением ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и еще до суда возместил нанесенный им ущерб, сообщил старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич. Суд назначил господину Волкову штраф в размере 40 тыс. руб.

Леонид Волков занимал должность полпреда Чувашии при президенте РФ с января 2012-го по июнь 2016 года и сразу после окончания своих полномочий оказался под следствием. УФСБ по Чувашии инкриминировало господину Волкову присвоение (ст. 160 УК РФ) более 1,8 млн руб.: по изданным им собственноручно приказам о премировании самого себя в нарушение установленного постановлением кабмина Чувашии положения он получил и присвоил более 1,8 млн руб. Эти деньги, как полагало следствие, должны были пойти на поощрение всего коллектива полпредства, однако Леонид Волков, по версии следствия, единолично присвоил их.

В ходе следствия экс-полпред не признавал своей вины, хотя и добровольно вернул в бюджет 2 млн руб. Несколько месяцев он провел под домашним арестом, а также в СИЗО «Бутырка».

В ходе процесса в Замоскворецком суде Москвы гособвинение, которое представляло прокуратура Чувашии, переквалифицировало ранее вменяемую ему статью о присвоении на статью о превышении должностных полномочий. Экс-полпред свою вину по переквалифицированному обвинению признал. Суд в итоге назначил ему судебный штраф.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Полпреда подвел премиальный процесс».

Олег Ерусланов, Чебоксары