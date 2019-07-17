Более 80 инвесторов выразили доверие «Балтийскому лизингу» в ходе размещения облигаций серии БО-П02

Компания «Балтийский лизинг» 8 июля 2019 года разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, но благодаря высокому уровню спроса книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%.

В ходе однодневного бук-билдинга, который состоялся 4 июня, было подано заявок на общую сумму около 14 млрд рублей. В финальную книгу вошли 80 инвесторов, среди которых банки (41,8% аллокации), инвестиционные и управляющие компании (38,6% аллокации), физические лица (19,6% аллокации).

Организаторами сделки выступили АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие».

Группа компаний «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. Размещено уже 7 выпусков облигаций на общую сумму 21 млрд рублей.

«Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению этого выпуска является самой успешной за всю историю «Балтийского лизинга». Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», — отметил заместитель финансового директора «Балтийского лизинга» Дмитрий Казаковцев.