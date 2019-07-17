Более 80 инвесторов выразили доверие «Балтийскому лизингу» в ходе размещения облигаций серии БО-П02

Компания «Балтийский лизинг» 8 июля 2019 года разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей.
Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, но благодаря высокому уровню спроса книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%.
В ходе однодневного бук-билдинга, который состоялся 4 июня, было подано заявок на общую сумму около 14 млрд рублей. В финальную книгу вошли 80 инвесторов, среди которых банки (41,8% аллокации), инвестиционные и управляющие компании (38,6% аллокации), физические лица (19,6% аллокации).
Организаторами сделки выступили АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие».
Группа компаний «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. Размещено уже 7 выпусков облигаций на общую сумму 21 млрд рублей.
«Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению этого выпуска является самой успешной за всю историю «Балтийского лизинга». Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», — отметил заместитель финансового директора «Балтийского лизинга» Дмитрий Казаковцев.
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru