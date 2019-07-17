СК и МВД начали проверку жалобы на подброс наркотиков ростовчанке

Следователи проверят информацию о фальсификации уголовного дела в отношении ростовской зоозащитницы Валерии Студеникиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Ростовской области. Кроме того, действия полицейских проверит ГУ МВД по региону.

Родственники госпожи Студеникиной рассказали RT, что полицейские схватили девушку по пути от стоматолога и посадили в машину без номеров. Адвокат девушки утверждает, что полицейские несколько часов возили ее подзащитную по городу и угрозами заставляли признать вину. Кроме того, все следственные действия, по мнению юриста, были проведены с нарушениями. Отец госпожи Студеникиной рассказал, что сотрудники правоохранительных органов вымогали у него 5 млн руб.

Сейчас Валерия Студеникина находится в СИЗО, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 августа.

Дарья Голякова