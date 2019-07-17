Заслуженные врачи и педагоги Урала получат доплату к пенсии

В Свердловской области заслуженные врачи получат ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1 тыс. руб., независимо от того, работает человек или находится на пенсии. Для заслуженных педагогов прибавка составит 1,5 тыс. руб. Предполагается, что соответствующий региональный закон вступит в силу 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

С такой инициативой выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Мы включили этот законопроек в повестку очередного заседания <…> Уверена, что депутаты поддержат инициативу губернатора, так как это не только материальная поддержка для лучших медицинских работников и педагогов, но и мера повышения престижа данных профессий в обществе»,— сообщила спикер регионального собрания Людмила Бабушкина.

По ее словам, в Свердловской области около 140 заслуженных врачей и 172 заслуженных учителей. Звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено трем жителям региона.