Проект роботизированных парковок ПСК-6 получит господдержку

Власти Башкирии окажут господдержку компании «Бокспаркинг Уфа», которая планирует построить завод по производству роботизированных парковок. Проект стоимостью 700 млн руб. включен в перечень приоритетных для республики, сообщает Корпорация развития республики, которая сопровождает этот проект. Развернуть сеть парковок планируют до 2021 года. В корпорации сообщили, что компания рассчитывает на льготы по уплате налога на прибыль и имущество.

«Бокспаркинг Уфа» образована, по информации kartoteka.ru, в мае текущего года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Принадлежит совладельцам предприятий группы ПСК-6 — депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову и Виктории Тарасовой (дочери предпринимателя Андрея Носкова), а также латвийскому предпринимателю Имантсу Кудиньшу (владеет 100% московского ООО «Руспаркинг» и 50% ООО «Бокс паркинг рус» в Адыгее).

Ирина Самойлова