В Ростовской области выбрали 51 проект по благоустройству общественных пространств

До 1 ноября 2020 года в Ростовской области намерены реализовать 51 проект по благоустройству общественных пространств, об этом сообщается на сайте Заксобрания региона.

Защита проектов завершилась на этой неделе. Областная экспертная комиссия в течение трех дней рассмотрела 60 проектов, из них выбрали 51. Отдельно были выделены проекты для Зверево и Чалтыря. Проект для Зверево делало то же архитектурное бюро, которое помогло городу Гуково выиграть федеральный конкурс. Отмечается, что проектировщики сделали акцент на идентичности и истории города. Проект площади в Чалтыре рассматривался и в прошлом году, но тогда руководство населенного пункта и архитекторы не смогли прийти к общему мнению. В итоге проект был переосмыслен и принят в этом году.

Кристина Федичкина