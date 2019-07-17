Сельхозпредприятие Юргинского гормолзавода попало под процедуру банкротства

Арбитражный суд Кемеровской области ввел процедуру банкротства на сельскохозяйственном предприятии «Юргинский», принадлежащем Юргинскому гормолзаводу. Как следует из решения суда, на предприятие введена процедура наблюдения. Судебное разбирательство по делу назначено на ноябрь.

По материалам суда, ООО «Юргинский» подало заявление о самобанкротстве из-за просроченной более трех месяцев задолженности в 194,5 млн руб. Ранее кемеровский арбитраж вынес решения о взыскании с «Юргинского» около 194,5 млн руб. в пользу шахты «Заречная» и 344 млн руб. в пользу кипрской компании «Вилдомар трейдинг лимитед». Эти обстоятельства говорят о прекращении исполнения должником обязательств и наличии признаков неплатежеспособности, говорится в решении суда, а опровергающих доказательств не представлено.

«Юргинский» принадлежит ОАО «Юргинский гормолзавод» (ЮГМЗ). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Юргинского» в 2017 году — 147,9 млн руб., чистый убыток — 9,2 млн руб. Ранее сообщалось, что Юргинский гормолзавод в мае обратился в кемеровский арбитраж с заявлением о самобанкротстве.

В числе совладельцев ЮГМЗ — московская компания «Интерконсалтинг» (24,5%), контролируемой ей СХК (24,5%), а также «Вилдомар трейдинг лимитед» (22,1%), голландская компания «Индтек финанс Б.В. (21%) и Лариса Михальченко (0,12%). «Интерконсалтинг» также имеет 99,5% в уставном капитале угольной компании «Заречная», которая признана банкротом в конце 2017 года. В процедуре банкротства находится и сельскохозяйственное объединение «Заречье», связанное с «Интерконсалтингом».

Юрий Зуев