Транспортная прокуратура нашла нарушения в работе пяти лодочных станций Таганрога

Таганрогская транспортная прокуратура провела проверку эксплуатации баз для стоянок маломерных судов и выявила нарушения закона в работе пяти лодочных кооперативов, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В их числе «Фарватер», «Фрегат», «Лодочная станция „Отдых“», ассоциация собственников плавсредств «Лодочная станция „Металлург“» и «Спортивная школа олимпийского резерва № 3».

Проверка показала, что станции не организовали должным образом выпускной режим маломерных судов и контроль за наличием у судоводителей обязательных документов. Кроме того, на территориях отсутствуют знаки безопасности и стоят незарегистрированные суда.

Руководителям станций прокуратура вынесла представления об устранении нарушений и привлекла к ответственности за административные правонарушения.

Дарья Голякова