Полиция ХМАО изъяла около 37 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) обнаружили грузовой автомобиль, перевозивший алкоголь без акцизных марок. По данным пресс-службы регионального УМВД, после этого полицейские нашли склады, где хранились 37 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму около 2,5 млн руб.

Возбуждены уголовные дела по факту производства и сбыта фальсификата (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и использования поддельных акцизных марок (ч.4 ст.327.1 УК РФ). Подозреваемым оказался 43-летний арендатор складских помещений. Он находится под подпиской о невыезде.