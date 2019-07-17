Донские депутаты хотят продлить срок перехода к крытым рынкам до 2030 года

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предлагают продлить срок перевода торговли из временных сооружений в капитальные до 2030 года. Об этом сообщает управление по информационной политике Заксобрания.

Сейчас областной закон предусматривает срок перевода сельскохозяйственных рынков Ростовской области в капитальные здания с 1 января 2020 года. Перевод торговли из временных сооружений в капитальные является очень дорогой статьей расходов и многие управляющие компании просто не в состоянии быстро возложить на себя дорогостоящее строительство капитальных сооружений, отмечается в сообщении. Поэтому депутаты предлагают продлить срок переходного периода на десять лет — с 2020 года до 2030 года.

Кроме того, депутаты намерены добиться принятия на федеральном уровне закона, который отменяет все ограничения в отношении розничных рынков. Также депутаты внесут законопроект, который сделает более гибкой систему включения предприятий, индивидуальных предпринимателей в реестр малого и среднего бизнеса.

Кристина Федичкина