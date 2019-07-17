Красноярские полицейские сорвали лекцию иностранной студентки о феминизме

Сотрудники полиции составили административный протокол на 21-летнюю студентку Кембриджского университета Харриет Филипс из-за лекции о феминизме в Красноярске. Об этом сообщила интернет-газета «Знак» со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Лекция «Феминизм в современном мире — кому и зачем он нужен?» должна была пройти 16 июля в культурном пространстве «Окна» в Красноярске. Однако, по данным МВД, девушка прибыла в Россию по туристической визе, поэтому ее выступление не соответствовало заявленной цели въезда на территорию страны. «Административного задержания к данной гражданке не применялось, после составления протокола была отпущена», — говорится в сообщении ведомства. Девушке грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб.

Юлия Сасевич