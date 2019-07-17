На первый матч «Звезды» пришла тысяча человек

Пермский футбольный клуб «Звезда» стартовал в турнире «Олимп — первенство ПФЛ» зоны Урала и Поволжья. Соперником в первом туре стал старожил турнира — клуб «Челябинск». Матч на стадионе «Звезда» прошел в интересной и острой борьбе. Гости первыми открыли счет. На 26-й минуте дальним ударом отличился Игорь Беляков. В оставшееся время хозяева поля старались результат сравнять. Это им удалось под конец встречи. После нарушения правил против игрока пермяков Валерия Манько в ворота челябинцев был назначен пенальти. Его уверенно реализовал Евгений Тюкалов. В итоге встреча завершилась вничью — 1:1.

Отметим, что в составе «Звезды» вышли на поле сразу пять новичков. Матч посетили 1 тыс. зрителей. С этого сезона клуб решил продавать билеты на матч. Их стоимость составляет 100 рублей. На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов отметил, что его команда могла и выиграть эту встречу, но подвела реализация созданных в ходе игры опасных моментов.