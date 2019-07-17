В Ростовской области терапевта осудили за мошенничество и служебный подлог

Суд в Ростовской области признал врача-терапевта МБУЗ «ЦРБ» Боковского района виновным по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2017 году участковый врач-терапевт внес в карты ложные сведения о якобы проведенной диспансеризации 27 граждан. С учетом данных сведений из фонда медстрахования были возмещены деньги на оплату диспансеризации, в том числе терапевту были начислены выплаты за диспансеризацию. Суд назначил врачу 1,6 года условно с испытательным сроком один год и штрафом 10 тыс. руб.

Кристина Федичкина