Четверть россиян не планируют уходить в отпуск этим летом

Более четверти россиян не планируют уходить в отпуск летом 2019 г. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 26% сотрудников не планируют отпуск этим летом. Из них 55% возьмут отпуск осенью или зимой, 23% уже истратили все положенные отпускные дни, 12% решили не брать отпуск вовсе и попытаются договориться с руководством о денежной компенсации. Еще у 6% респондентов работа связана с сезонностью, поэтому лето они в принципе не рассматривают в качестве приоритетного отпускного периода, а 4% признались, что хотели бы отдохнуть в летние месяцы, но не могут это сделать в силу различных обстоятельств, обычно связанных со срочными рабочими проектами.

Из тех, кто все же настроился на летний отпуск, лишь 16% уедут на это время за границу. Каждый пятый (21%) отправится в путешествие по России, 23% опрошенных проведут время на даче, а 40% останутся в городе.

«Далеко не все сотрудники стремятся уйти в отпуск летом, но, несмотря на это, работодатели обычно отмечают снижение продуктивности персонала в этот период. Причина может быть как в общем «отпускном настроении», так и в летней жаре или накопившейся усталости. Эффективность работы компании напрямую зависит от здоровья ее сотрудников, которым необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Не стоит отказываться от отпуска, если бюджет не позволяет отправиться на море – успешно отдохнуть от ежедневной рутины, выдохнуть и перезагрузиться можно и в черте города. Длительный отказ от заслуженного отдыха грозит работникам стрессом и профессиональным выгоранием», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Портал Superjob в апреле 2019 г. опросил 5 тыс. человек и выяснил, что 42% трудоустроенных россиян использовали свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск менее года назад. Каждый четвертый был в отпуске ровно год назад, а два года не отдыхали 5% опрошенных. Один из ста россиян брал отпуск три года назад, 4% не ходили в отпуск более трех лет. Еще ни разу не брали отпуск на нынешней работе 11% опрошенных, а 9% работают на данном месте менее полугода, поэтому отпуск им пока не положен по закону. Больше всего тех, кто не был в отпуске, среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. (14%).

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.