Минфин: экономия от централизации закупок в Удмуртии за полгода составила 1,2 млрд рублей

За счет централизации закупок в Удмуртии экономия для бюджета региона и муниципальных образований составила в первом полугодии 2019 года 1 млрд 216 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики. В частности, экономия по итогам конкурентных закупочных процедур по №44-ФЗ (закупки для государственных и муниципальных нужд) оценивается в 881,3 млн руб. Из них 239,5 млн руб. было сэкономлено по закупкам заказчиков муниципальных образований республики. Так, экономия для Ижевска составила 120,9 млн руб., Сарапула — 9,4 млн руб., Воткинска — 9 млн руб., Глазова — 8 млн руб., Можги — 4,9 млн руб.

Среди муниципальных районов Удмуртской Республики наибольшей экономии в январе-июне 2019 года удалось достичь при закупках для заказчиков Завьяловского района — 8 млн руб., Шарканского района — 7,8 млн руб., Селтинского района — 7,5 млн руб.

По закупкам автономных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий стоимость уменьшилась на 314,3 млн руб. Экономия при отборе единственного поставщика через электронный магазин «малых закупок» путем выбора наилучшего предложения составила 20 млн руб.

Сэкономленные средства направляются на финансирование дополнительных закупок товаров, работ, услуг, по которым получена экономия, а также других закупок, необходимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщили в минфине Удмуртии. В настоящее время закупки в Региональном центре закупок осуществляют 2208 заказчиков по 44-ФЗ и 294 по 223-ФЗ.