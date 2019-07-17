На Балтийском заводе объяснили причины пожара неисправностью оборудования

В АО «Балтийский завод» рассказали подробности внештатной ситуации, возникшей на предприятии во вторник, 16 июля, когда в одном из цехов воспламенился ацетилен. Инцидент произошел из за технической неисправности поставленного на завод оборудования — ацетиленового моноблока, сообщили в пресс-службе Балтзавода.

На предприятии уточнили, что распространение огня им удалось предотвратить собственными силами. После прибытия МЧС один из работников завода смог перекрыть выход газа из баллонов, и возгорание прекратилось. Других действий от сотрудников МЧС не потребовалось.

В результате инцидента никто не пострадал. Ущерба и разрушений нет. В цехах завода идет плановая работа. В настоящее время на Балтийском заводе работает специальная комиссия, которая должна установить причину технического сбоя в работе газового оборудования, после чего данные будут переданы предприятию-поставщику оборудования, отметили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что тушение пожара на Балтийском заводе заняло около часа.