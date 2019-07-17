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Власти Ростова пригрозили застройщикам отменой разрешения на строительство из-за свалок

В Ростове начались масштабные проверки соблюдения застройщиками правил благоустройства при строительстве многоквартирных домов, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сказано в сообщении, администрация выявила стихийные свалки как бытовых, так и строительных отходов. Власти считают, что штрафы не являются достаточным наказанием для нарушителей. «Установленный факт нарушения законодательства об охране окружающей среды и экологической безопасности может повлечь за собой серьезные последствия, в том числе, инициирование отмены разрешения на строительство соответствующего объекта»,— подчеркивается в сообщении.

Сейчас администрация проводит проверку 170 участков, на которых возводятся объекты капитального строительства. Завершить проверки планируют до конца лета текущего года.

Кристина Федичкина


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