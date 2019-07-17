Подтоплен административный центр Юрлинского района

Из-за долговременных осадков произошло подтопление населенного пункта Юрла Юрлинского района Пермского края. Как сообщает пресс-служба краевого управления МЧС, подтоплена 81 придомовая территория, в том числе десять жилых домов. Проведена эвакуация 59 человек. Пострадавших нет, угроза жизнедеятельности населения отсутствует. Размыты участки автомобильных дорог, в результате чего отрезанными оказались пять населенных пунктов: Березова, Петракова, Усть-Березовка, Комсомольский и Сюзьва.

Органами местного самоуправления для звеньев территориальной подсистемы РСЧС указанных муниципальных районов введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

На место происшествия привлечены силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Юрлинского района: 16 единиц техники и 62 человека личного состава, от МЧС — две единицы техники и шесть человек личного состава.