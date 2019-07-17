Скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» перевезли на 10,2% больше пассажиров

Скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» по маршруту из Нижнего Новгорода до Москвы и обратно перевезли более 1,7 млн пассажиров в первом полугодии. Рост перевозок по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 10,2%, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). Большая часть пассажиров воспользовалась поездами «Ласточка» (1,1 млн, +13%). Поезда «Стриж» перевезли более 590 тыс. человек (+6%).

Кроме того, из Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга в марте 2018 года запустили поезда «Сапсан». За первое полугодие ими воспользовались более 259 тыс. пассажиров. Для сравнения, за март-декабрь 2018 года «Сапсаном» воспользовались около 300 тыс. человек.

Всего за январь-июнь 2019 года тремя скоростными поездами было перевезено более 1,9 млн человек (+19%).

Анастасия Еремина