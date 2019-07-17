Власти Татарстана будут регистрировать самозанятыми школьников и бюджетников

Глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, выступая на совещании в Доме правительства выразил обеспокоенность, что регистрация самозанятых в республике идет «недостаточными темпами». Он сообщил, что в настоящий момент новый налоговый статус получили 20 тыс. человек (годовой план — 60 тыс.), в том числе 499 несовершеннолетних. Сумма уплаченного налога составила около 20 млн руб.

«Работа по привлечению самозанятых граждан к регистрации и уплате налога, мы считаем, должна быть в более серьезном виде. При этом особое внимание необходимо обратить на бюджетную сферу — преподавателей, медицинских и социальных работников»,— заявил господин Сафиуллин. Он добавил, что «также немало потенциальных плательщиков среди школьников и студентов».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”