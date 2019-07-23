Большая перемена

В цифровой экономике вузы должны стать основным источником для подготовки кадров. Не у всех пока есть понимание, как придется работать в новых условиях, хотя многие уже существенно обновили магистерские программы, дающих специализацию в области «Индустрии 4.0», а наиболее продвинутые готовятся принять участие в конкурсе за гранты Минобрнауки на создание центров для разработки моделей цифрового университета — комплекса, который позволит управлять научными и образовательными процессами в вузах.

«На пороге трансформации»

Во время недавней прямой линии Владимир Путин объяснял, что цель нацпроектов — «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной». Один из ключевых моментов проекта перехода на «цифровые рельсы» — подготовка необходимых высококвалифицированных кадров, и эту задачу должны решать современные вузы.

Директор Центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО Наталья Луковникова констатирует: научный и образовательный контент уже существенно изменился, так же, как и повседневная жизнь вокруг,— у каждого есть практически повсеместный доступ к связи, информацию можно передавать на любые расстояния, у всех под рукой мобильные устройства. Уже привычным стал тренд на развитие онлайн-образования, интернет-площадки, доступные неограниченной аудитории, активно конкурируют за нее между собой.

Однако пока изменения «нельзя назвать радикальными», настаивает госпожа Луковникова: отечественные вузы находятся на достаточно ранней стадии внедрения цифровых технологий, а образовательный процесс — на переходе от пилотных проектов к масштабированию.

Вузы осваивают новые форматы передачи знаний. Согласно планам Минобрнауки, к 2020 году российские университеты должны создать 3,5 тыс. онлайн-курсов, увеличив этот показатель к 2025 году до 4 тыс. «Такие требования означают перевод значительной части образовательной программы ведущих вузов в онлайн-формат,— говорит госпожа Луковникова.— Многие российские университеты работают и в рамках западных образовательных платформ: например, Высшая школа экономики размещает свои курсы на Coursera, Университет ИТМО — на платформе edX. Из российских ресурсов наиболее важным является Национальная платформа открытого образования».

Впрочем, степень готовности к преобразованиям «у вузов разная, даже среди ведущих университетов, участников программы "5–100" (госпрограмма поддержки ведущих российских вузов.— “Ъ”)», говорит проректор по социальным коммуникациям Балтийского федерального университета имени Канта Ефим Фидря. «Выравниваться» в темпах цифровой трансформации, по его словам, помогают совещания по представлению работающих моделей и обмен опытом по разработке и применению отдельных «узлов» цифрового университета: «Есть очень интересный опыт коллег из ИТМО, НИУ ВШЭ, ТюмГУ, УрФУ».

Как объясняют в Минобрнауки, цифровой университет — это комплекс из четырех составляющих: информационная система управления вузом, онлайн-поддержка образовательного процесса, ключевые компетенции цифровой экономики и управление учебным процессом на базе индивидуальной образовательной траектории. В 2019 году гранты на создание и функционирование центров для разработки моделей цифрового университета могут получить пять вузов (размер гранта составит до 100 млн руб.), в 2020-м на них могут претендовать еще 15 потенциальных университетских центров.

Как пояснила проректор по учебной работе Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского Ольга Петрова, в ее вузе под цифровым университетом понимают некую «интегрирующую платформу», которая оптимизирует все бизнес-процессы университета. «Это сервис, который будет и образовательной средой, и соцсетью, и площадкой взаимодействия студентов, преподавателей, выпускников и работодателей, центром анализа и оценки, который поможет администраторам вуза принимать краткосрочные и долгосрочные решения»,— объясняет госпожа Петрова. Важным элементом будет возможность формирования «цифрового следа» обучающегося, который отражает срез его компетенций, знаний и навыков и позволяет ускорить процесс трудоустройства выпускников.

Цифровой университет должен сформировать новую экосистему для научной работы, поясняет Ефим Фидря: это, в частности, позволит наладить взаимодействие исследователей с помощью цифровых платформ и виртуальных лабораторий. «Цифровизация исследований подразумевает создание сетей ведущих научных подразделений РФ, вся деятельность которых будет реализовываться в едином цифровом пространстве,— объясняет он.— Таким образом, создается подобие единой нейросети, где в роли нейрона выступает определенная лаборатория».

Востребованные компетенции

В новых условиях процесс образования, «конечно же, приходится менять», признает проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), соруководитель рабочей группы «ТехНет» Алексей Боровков: «За два года технологии могут очень серьезно измениться, а обучение длится шесть лет: четыре года — бакалавр, два — магистр. Это означает, что для подготовки магистров нужно брать актуальные задачи из реальных НИОКР, из промышленности». Ключевая роль в подготовке высококвалифицированных инженеров мирового уровня, «инженерного спецназа», отводится магистратуре, отмечает он.

Директор Института информтехнологий и автоматизированных систем направления НИТУ МИСиС Сергей Солодов рассказал, что в 2018 году вуз «принял стратегическое решение» — трансформировать образовательные программы магистратуры под ключевые тренды цифровой экономики: промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, автономный транспорт, дроны. По его словам, сейчас также очень востребованы компетенции по предиктивной аналитике. «Мы поставили условие, что у каждой программы должен быть бизнес-партнер, готовый участвовать в образовательном процессе, с обязательными стажировками и трудоустройством»,— отмечает он.

Изменения должны касаться не только учебных планов и требований к инфраструктуре, заявляет господин Солодов. Появляется отдельная задача по привлечению квалифицированного научно-педагогического персонала. «В текущей ситуации на рынке труда, чтобы наши выпускники стали успешными, необходимо, чтобы курсы были верифицированы ведущими мировыми вендорами, а студенты имели возможность пройти профессиональную сертификацию в процессе обучения, принимать активное участие в IT-соревнованиях»,— продолжает эксперт, отмечая успешный опыт сотрудничества российских вузов с Huawei, предоставляющей «широкие возможности развития компетенций в рамках сетевых академий».

Рассуждая о развитии потенциала студентов, которые получат востребованные во всем мире компетенции, вузы, как ни странно, не боятся «утечки мозгов» за границу. «Вопрос утечки "лучших" мозгов связан с условиями»,— полагает Алексей Боровков. Кроме того, уровень оплаты труда должен быть сопоставим с уровнем на Западе. «В некоторых университетах это успешно реализовано: более 10–15 лет никакой утечки лучших кадров на Запад уже нет,— говорит он.— Более того, поработав 3–5 лет за рубежом, специалисты достигают предела и возвращаются, понимая, что дальнейших перспектив роста там нет».

«Грамотные, готовые к изменениям управленцы»

«Без грамотных, готовых к изменениям управленцев успешно реализовать программу невозможно»,— убежден ректор РАНХиГС Владимир Мау, добавляя, что вуз одним из первых начал адаптироваться к новым, «цифровым» запросам в сфере образования. В феврале на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС при поддержке Минкомсвязи и Минэкономразвития открылся Центр подготовки руководителей цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). До конца года ее должны пройти 40 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных служб, более 1 тыс. руководителей и участников проектных офисов по цифровому развитию из российских регионов, около 7,4 тыс. государственных и муниципальных служащих очно и еще 5 тыс. дистанционно. Участники будут работать над проектами цифровой трансформации в областях экономики или социальной сферы. «Тем, кто уже работает в логике цифровой экономики и цифровой трансформации, мы даем знания и инструменты, которые делают их усилия более сфокусированными и результативными,— рассказала директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.— Тому, кто только подступается к этим вопросам, мы помогаем разобраться с базовыми терминами, трендами и тем, как уже сегодня можно менять рабочую деятельность, чтобы сделать первые шаги к цифровой трансформации».

Если в Москве центр реализует программу «Руководитель цифровой трансформации», то еще в более чем 20 регионах — «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». Также в академии около десяти лет работают программы подготовки управленцев для бюджетной сферы (образование, здравоохранение, культура), напоминает господин Мау: «Эти программы дополнены сейчас специальными блоками цифровых навыков».

По словам Владимира Мау, помогать готовить «будущих лидеров технологического прорыва нашей страны» будут и зарубежные партнеры. Так, в ходе ПМЭФ Huawei и РАНХиГС подписали соглашение о совместном обучении кадров для реализации госпрограммы «Цифровая экономика», и сотрудники компании уже читают российским студентам лекции и проводят мастер-классы.

Валерия Мишина