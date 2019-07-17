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На Кубани узбекистанца обвиняют в контрабанде леопардов и тигра

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана по подозрению в контрабанде особо ценных диких животных (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Во время таможенного досмотра при оформлении на авиарейс Краснодар – Ташкент в июле этого года у подозреваемого в переносках для животных обнаружили двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигренка. При этом леопард внесен в Красную книгу РФ и находится под угрозой исчезновения.

Животных изъяли и разместили в одном из зоопарков Краснодара. Хищников обследовал ветеринар, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Дарья Голякова


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