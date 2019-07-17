«Талан» вернул участки на ипподроме столичному девелоперу

Ижевский девелопер «Талан» вернул три земельных участка на ипподроме общей площадью 8 га прежнему владельцу — холдингу MallTech, сообщили "Ъ-Прикамье" в компании. «Земельный участок на Ипподроме уже не принадлежит компании „Талан“, он вернулся к прежнему собственнику — MallTech. Сделка состоялась 12 июля. В свою очередь „Талан“ уже получает возмещение стоимости земли»,— заявил девелопер в официальном комментарии.

Напомним, девелопер купил участки в начале 2018 года и планировал построить там жилье. Однако краевые власти сочли возведение жилья на площадке нецелесообразным и предложили собственнику участка развернуть сделку. Вчера сообщалось, что краевые власти решили построить на этом участке конгресс-холл.

По данным источника, знакомого с деталями сделки, MallTech не придется возвращать значительную сумму денег девелоперу. По его данным, сделка была построена так, что часть ее стоимости MallTech должен был получить в виде построенных квартир. Исходя из судебного иска «Талана» к MallTech о возврате денежных средств, оплата денежными средствами за участки составила 152 млн руб. «Талан» подал иск в арбитраж края 5 июля, но вчера отказался от него.

После расторжения холдинг вновь продаст участки, но тому инвестору, с которым власти будут готовы реализовать совместный проект.